Суд в Крыму не удовлетворил аппеляцию сторонника Навального – адвокат

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляционную жалобу задержанного крымского активиста Дмитрия Кисиева. Об этом 5 мая в комментарии Крым.Реалии заявил адвокат Кисиева Алексей Ладин.

«Суд не внял доводам защиты и оставил решение суда первой инстанции в силе. Кисиев продолжит отбывать административное наказание – 15 суток», – заявил Ладин.

По его словам, во время заседания «были допрошены два свидетеля и три сотрудника полиции, которые принимали участие в задержании Кисиева».

«Сотрудники полиции подтвердили позицию защиты в той части, что задержали они Кисиева, потому что он был в одет не по сезону и имел бледный вид лица», – добавил адвокат.

Ладин отметил, что он процитировал закон о полиции, в котором говорится о ряде оснований для того, чтобы требовать документы, удостоверяющие личность.

«Бледный вид лица и пальто не входят в эти основания. Сотрудники ППС сосласись на устав, в соответствии с которым им рекомендовано обращать внимание на людей одетых не по сезону, в большой одежде. Но обращать особое внимание и требовать документы – это две большие разницы. Соответственно, если требования сотрудников полиции о предъявлении документов были незаконны, то и все остальные действия являются незаконными», – подытожил Ладин.

Крымских сторонников российского оппозиционера Алексея Навального арестовали 29 апреля. Дмитрию Кисиеву присудили 15 суток за «неподчинение законным требованиям полиции». Алексея Ефремова дважды осудили на 10 суток. На одном суде его также признали виновным в «неподчинении полиции», а на втором – в «проведении несанкционированного митинга». Активисты считают, что их арестовали в связи с тем, что в день их задержания движение «Открытая Россия» организовывала антипутинскую акцию «Надоел». Ефремов и Кисиев утверждают, что не имеют отношения к проведению этого мероприятия.