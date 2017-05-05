В Севастополе задержали заместителя главы управления земельного контроля

Заместителя начальника управления земельного контроля подконтрольного Кремлю правительства Севастополя задержали по подозрению в получении взятки в крупном размере. Об этом 5 мая сообщает пресс-служба российского Следственного управления Следкома России по Севастополю.

«Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника управления земельного контроля города Севастополя, подозреваемого в получении взятки должностным лицом в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России), а также в отношении адвоката адвокатской палаты города Севастополя, подозреваемого в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК России), – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, летом 2015 года чиновник узнал о том, что его подчиненные планируют провести проверку собственника участка по улице Качинский тупик, который нарушил строительные нормы при возведении частного дома. После этого замглава управления предложил адвокату, представляющему интересы владельца участка, передать ему 1 млн рублей (около 460 тысяч грн – КР) за занижение объема допущенных при постройке дома нарушений.

Заместитель начальника управления земельного контроля города Севастополя был задержан 4 мая 2017 года, додали в пресс-службе.

4 мая подконтрольный Кремлю глава администрации Ялты Андрей Ростенко сообщил, что в Крыму возбудили уголовное дело против начальника департамента земельных отношений подконтрольной Кремлю администрации Ялты Лилии Молостовой.