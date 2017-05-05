Возле Крыма российский корабль пытался захватить украинский катер – Мининфраструктуры Украины

В районе Скадовска российский корабль совершил попытку захвата украинского спасательного катера во время проведения украинских штатных учений спасателями Морской поисково-спасательной службы в Черном море, в районе Скадовска. Инцидент произошел 24 апреля, об этом 5 мая сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«Корабли России, что базируются в аннексированном Россией Крымском полуострове, приблизились к украинскому спасательному катеру и вышли в эфир с требованием «застопорить ход и лечь в дрейф»,– говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, команда украинского спасательного катера отказалась выполнять противоправные требования, отметив, что катер находится в территориальных водах Украины, после чего взяли курс на Скадовск.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».