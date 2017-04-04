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Фотогалереи

Киевляне несут цветы к посольству России в память о погибших в Санкт-Петербурге (фотогалерея)

Взрыв в вагоне метро произошел 3 апреля между станциями в центре Санкт-Петербурга. В результате взрыва погибли 14 человек, 49 ранены
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