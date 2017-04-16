Пасхальные корзины, «благодатный огонь» и четыре храмы в Киеве (фотогалерея)





Поздно вечером во Владимирский собор прибыл



15 апреля, накануне Пасхи, верующие освятили пасхальную корзину в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви в Киеве.



В этом году украинские христиане как восточного, так и западного обряда празднуют Пасху в один день – 16 апреля. В ночь с 15 на 16 апреля киевляне традиционно идут освящать пасхальные корзины. Фотокорреспондент Радiо Свобода побывал в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской Греко-Католической Церкви, Владимирском и Михайловском соборе Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и в костеле святого Александра Римско-католической Церкви.Поздно вечером во Владимирский собор прибыл «благодатный огонь» из Иерусалима. 15 апреля, накануне Пасхи, верующие освятили пасхальную корзину в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви в Киеве.В этом году украинские христиане как восточного, так и западного обряда празднуют Пасху в один день – 16 апреля.