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Фотогалереи

Пасхальные корзины, «благодатный огонь» и четыре храмы в Киеве (фотогалерея)

В ночь с 15 на 16 апреля киевляне традиционно идут освящать пасхальные корзины. Фотокорреспондент Радiо Свобода побывал в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской Греко-Католической Церкви, Владимирском и Михайловском соборе Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и в костеле святого Александра Римско-католической Церкви.

Поздно вечером во Владимирский собор прибыл «благодатный огонь» из Иерусалима.

15 апреля, накануне Пасхи, верующие освятили пасхальную корзину в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви в Киеве.

В этом году украинские христиане как восточного, так и западного обряда празднуют Пасху в один день – 16 апреля.
Военный разворачивает кулич к освящению
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Военный разворачивает кулич к освящению

Накануне Пасхи верующие освятили пасхальные корзины в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви в Киеве
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Накануне Пасхи верующие освятили пасхальные корзины в Патриаршем соборе Воскресения Христова Украинской греко-католической церкви в Киеве

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&laquo;Благодатный огонь&raquo; из Иерусалима прибыл во Владимирский собор в Киеве
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«Благодатный огонь» из Иерусалима прибыл во Владимирский собор в Киеве

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Богослужения и освящение куличей во Владимирском соборе
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Богослужения и освящение куличей во Владимирском соборе

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Верующие идут к Михайловскому собору
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Верующие идут к Михайловскому собору

Богослужения и освящение куличей в Михайловском Златоверхом соборе
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Богослужения и освящение куличей в Михайловском Златоверхом соборе

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Передача знака мира &ndash; люди здороваются и обнимают друг друга
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Передача знака мира – люди здороваются и обнимают друг друга

Апостольский Нунций в Украине Его Высокопреосвященство Архиепископ Клаудио Гуджеротти
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Апостольский Нунций в Украине Его Высокопреосвященство Архиепископ Клаудио Гуджеротти

Президент Петр Порошенко вместе с семьей во время пасхальной службы в Римско-Католическом костеле святого Александра в Киеве
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Президент Петр Порошенко вместе с семьей во время пасхальной службы в Римско-Католическом костеле святого Александра в Киеве

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