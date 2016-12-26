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Фотогалереи

В объективе: лучшие снимки уходящего года (фотогалерея)

Когда фотографы охотятся за хорошими снимками, некоторым из них приходится рисковать жизнью, а некоторым – просто везет. Какие истории стоят за одними из самых сильных снимков 2016 года? Галерея Настоящего Времени

В ночь на 16 июля, когда в Турции произошла попытка военного переворота, страна погрузилась в хаос. Фотограф агентства ЕРА Садат Суна, который заснял этот спор между полицейским и мятежным военным, рассказал, что большинство молодых солдат в ту ночь даже не понимали, во что они ввязались: они думали, что проводятся учения. &quot;Когда я приехал на площадь Таксим, один из солдат спросил меня: &quot;Что происходит? Почему мы здесь?&quot; Я посоветовал ему сейчас же ехать домой, потому что здесь может быть опасно&quot;. Как рассказывает Садат, представитель спецподразделения полиции (слева) пытался отобрать у военного автомат, а тот в ответ обещал открыть стрельбу. &quot;Сейчас большинство восставших скорей всего до сих пор в тюрьме, и это очень печально&quot;, &ndash; рассказал Садат.
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В ночь на 16 июля, когда в Турции произошла попытка военного переворота, страна погрузилась в хаос. Фотограф агентства ЕРА Садат Суна, который заснял этот спор между полицейским и мятежным военным, рассказал, что большинство молодых солдат в ту ночь даже не понимали, во что они ввязались: они думали, что проводятся учения. "Когда я приехал на площадь Таксим, один из солдат спросил меня: "Что происходит? Почему мы здесь?" Я посоветовал ему сейчас же ехать домой, потому что здесь может быть опасно". Как рассказывает Садат, представитель спецподразделения полиции (слева) пытался отобрать у военного автомат, а тот в ответ обещал открыть стрельбу. "Сейчас большинство восставших скорей всего до сих пор в тюрьме, и это очень печально", – рассказал Садат.

В марте 2016 года американский президент Барак Обама прилетел на Кубу с историческим визитом. Фотограф агентства Reuters Альберто Рейес знал точно, где ему нужно встать, чтобы запечатлеть этот момент. По словам фотокорреспондента, в поисках ему помогли местные жители, для которых этот визит имел огромное значение. &quot;Соседи, которые кричали, шум двигателя этого огромного самолета, летевшего так низко над домами и доли секунд, за которые я должен был успеть сделать этот снимок &ndash; все это сложилось в один незабываемый момент&quot;, &ndash; рассказал Альберто.
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В марте 2016 года американский президент Барак Обама прилетел на Кубу с историческим визитом. Фотограф агентства Reuters Альберто Рейес знал точно, где ему нужно встать, чтобы запечатлеть этот момент. По словам фотокорреспондента, в поисках ему помогли местные жители, для которых этот визит имел огромное значение. "Соседи, которые кричали, шум двигателя этого огромного самолета, летевшего так низко над домами и доли секунд, за которые я должен был успеть сделать этот снимок – все это сложилось в один незабываемый момент", – рассказал Альберто.

Появиться этому снимку помогла целая череда удачных событий: на нем запечатлено, как метеорит пролетает над извергающимся вулканом на далекой российской Камчатке. Фототур ландшафтного фотографа Томаса ван дер Вейдена совпал с извержением Ключевской сопки, &ndash; вулкана, спавшего более двух лет. Услышав о возможном извержении, группа сразу же направилась на видовые точки. По приезде горы были окутаны облаками. &quot;Мы решили подождать еще час, но вдруг облака рассеялись, и мы увидели лаву, льющуюся в темноте, &ndash; рассказывает голландский фотограф. &ndash; Сразу после этого были большие зеленая и белая вспышки. Люди даже закричали. А моей первой мыслью было: надеюсь, я успел это заснять. И все получилось&quot;.
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Появиться этому снимку помогла целая череда удачных событий: на нем запечатлено, как метеорит пролетает над извергающимся вулканом на далекой российской Камчатке. Фототур ландшафтного фотографа Томаса ван дер Вейдена совпал с извержением Ключевской сопки, – вулкана, спавшего более двух лет. Услышав о возможном извержении, группа сразу же направилась на видовые точки. По приезде горы были окутаны облаками. "Мы решили подождать еще час, но вдруг облака рассеялись, и мы увидели лаву, льющуюся в темноте, – рассказывает голландский фотограф. – Сразу после этого были большие зеленая и белая вспышки. Люди даже закричали. А моей первой мыслью было: надеюсь, я успел это заснять. И все получилось".

Основная заслуга появления следующего кадра &ndash; личные связи фотографа ЕРА Абира Султана: без них ему не удалось бы снять церемонию зажжения благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. &quot;Я очень хорошо знаю заместителя патриарха, поэтому я попросился у него подняться наверх и понаблюдать за церемонией&quot;, &ndash; рассказывает фотограф. Он уже много раз бывал на этой точке, но именно в этот Абир чувствовал, что у него должен получиться особенный кадр. Он увидел, как мужчина забрался на крышу Гроба. &quot;Он припал к земле, словно молящийся мусульманин. Лишь на секунду&quot;. И Абиру удалось нажать на кнопку в нужный момент.
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Основная заслуга появления следующего кадра – личные связи фотографа ЕРА Абира Султана: без них ему не удалось бы снять церемонию зажжения благодатного огня в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. "Я очень хорошо знаю заместителя патриарха, поэтому я попросился у него подняться наверх и понаблюдать за церемонией", – рассказывает фотограф. Он уже много раз бывал на этой точке, но именно в этот Абир чувствовал, что у него должен получиться особенный кадр. Он увидел, как мужчина забрался на крышу Гроба. "Он припал к земле, словно молящийся мусульманин. Лишь на секунду". И Абиру удалось нажать на кнопку в нужный момент.

В январе 2016 года Reuters опубликовал реакцию неожиданной встречи Робин Рой с Дональдом Трампом. После этого в интернете сразу же появилось множество мемов и фотожаб на эту тему. Как женщина рассказала в интервью Boston Globe, вначале она расстроилась, увидев изображение. &ldquo;Но знаете, что? Я люблю Дональда Трампа настолько сильно, что мне абсолютно все равно, что думают люди&rdquo;, - сказала она.
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В январе 2016 года Reuters опубликовал реакцию неожиданной встречи Робин Рой с Дональдом Трампом. После этого в интернете сразу же появилось множество мемов и фотожаб на эту тему. Как женщина рассказала в интервью Boston Globe, вначале она расстроилась, увидев изображение. “Но знаете, что? Я люблю Дональда Трампа настолько сильно, что мне абсолютно все равно, что думают люди”, - сказала она.

Когда российский фотограф Максим Авдеев выложил фотографию сибирского водителя грузовика с замерзшим волком на плече в свой инстаграм, Максима засыпали вопросами, почему убили волка. Как объяснил фотограф, якутские власти дают примерно по $500 за каждого убитого волка, потому что они опасны для оленеводов, живущих в тайге. Для района, в котором с трудом удается найти деньги для инвестирования в инфраструктуру, это достаточно большая сумма. &quot;В Якутии столько места &ndash; здесь можно хранить все, что угодно под снегом, нужно лишь оставить GPS-маячок или запомнить дерево, - рассказывает фотограф. Водители зарыли убитого волка в снегу, а возвращаясь через несколько дней подобрали по дороге.
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Когда российский фотограф Максим Авдеев выложил фотографию сибирского водителя грузовика с замерзшим волком на плече в свой инстаграм, Максима засыпали вопросами, почему убили волка. Как объяснил фотограф, якутские власти дают примерно по $500 за каждого убитого волка, потому что они опасны для оленеводов, живущих в тайге. Для района, в котором с трудом удается найти деньги для инвестирования в инфраструктуру, это достаточно большая сумма. "В Якутии столько места – здесь можно хранить все, что угодно под снегом, нужно лишь оставить GPS-маячок или запомнить дерево, - рассказывает фотограф. Водители зарыли убитого волка в снегу, а возвращаясь через несколько дней подобрали по дороге.

Фотограф французского агентства AFP Жан-Филипп Ксязек приехал на демонстрацию в Лионе хорошо подготовленным: он вооружился не только камерой, но также противогазом и шлемом. В 2016 году по Франции прокатилась волна бурных протестов против внесения изменений в трудовой кодекс. Фотограф рассказывает, что пока вокруг летали камни и краска, он заметил букет цветов, который уронили молодые протестанты. &ldquo;Я наклонился, чтобы сфотографировать цветы, а потом этот парень с огромными руками поднял их прям перед моей камерой. Я остановился и сфотографировал его&hellip; Мы [фотографы] всегда гордимся кадрами, которые хоть недолго могут продержаться на виду. Мы делаем столько фотографий, и они обычно быстро забываются&rdquo;, &ndash; рассказывает Жан-Филипп. Несмотря на беспорядки, французское правительство все-таки приняло спорные поправки, которые облегчат работодателям наем и увольнение сотрудников.
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Фотограф французского агентства AFP Жан-Филипп Ксязек приехал на демонстрацию в Лионе хорошо подготовленным: он вооружился не только камерой, но также противогазом и шлемом. В 2016 году по Франции прокатилась волна бурных протестов против внесения изменений в трудовой кодекс. Фотограф рассказывает, что пока вокруг летали камни и краска, он заметил букет цветов, который уронили молодые протестанты. “Я наклонился, чтобы сфотографировать цветы, а потом этот парень с огромными руками поднял их прям перед моей камерой. Я остановился и сфотографировал его… Мы [фотографы] всегда гордимся кадрами, которые хоть недолго могут продержаться на виду. Мы делаем столько фотографий, и они обычно быстро забываются”, – рассказывает Жан-Филипп. Несмотря на беспорядки, французское правительство все-таки приняло спорные поправки, которые облегчат работодателям наем и увольнение сотрудников.

Ветеран военной фотографии Горан Томасевич знал заранее, что произойдет, когда авиаудар обрушится на позиции боевиков так называемого &quot;Исламского Государства&quot; во время боев за Мосул. Он рассказал коллегам из Reuters, что мирные жители вышли на улицы во время затишья между обстрелами. Но вдруг струя воздуха завизжала прямо над головами: &ldquo;Это случилось очень близко, и началась всеобщая паника. Вокруг росли столбы дыма, а люди кричали и пытались убежать, прикрывая головы. Они разбегались по ближайшим укрытиям, которые только могли найти&hellip;&nbsp; Такие вещи происходят быстро, и на них нужно реагировать быстро. Сначала нужно удостовериться, что ты в безопасности, а потом оставаться собранным, чтобы получить хорошие кадры. Нужно держать объектив наготове и сохранять спокойствие&rdquo;.
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Ветеран военной фотографии Горан Томасевич знал заранее, что произойдет, когда авиаудар обрушится на позиции боевиков так называемого "Исламского Государства" во время боев за Мосул. Он рассказал коллегам из Reuters, что мирные жители вышли на улицы во время затишья между обстрелами. Но вдруг струя воздуха завизжала прямо над головами: “Это случилось очень близко, и началась всеобщая паника. Вокруг росли столбы дыма, а люди кричали и пытались убежать, прикрывая головы. Они разбегались по ближайшим укрытиям, которые только могли найти…  Такие вещи происходят быстро, и на них нужно реагировать быстро. Сначала нужно удостовериться, что ты в безопасности, а потом оставаться собранным, чтобы получить хорошие кадры. Нужно держать объектив наготове и сохранять спокойствие”.

Участница протестов Иешия Эванс благодаря этой фотографии стала символом движения Black Lives Matter в США: ее арестовали во время протестов в Батон Руж. Британское издание &laquo;Гардиан&raquo; лирически отозвалось о фотографии: &rdquo;Она - нимфа Боттичелли, атакованная злодеями из Звездных Войн. В то же время, кажется, будто ее поза, излучающая уверенность, остановила их, заставила отступить&rdquo;. Фотограф Reuters Джонатан Бахман вспомнил этот момент в менее витиеватых выражениях: &ldquo;Я обернулся, посмотрел через правое плечо и увидел эту женщину, стоявшую на дороге. Я сразу понял, что произойдет&hellip; Я быстро переместился и сделал снимок. Когда я пришел обратно к своей машине и пересмотрел кадры, я знал, что у меня &ndash; сильная фотография. Однако, я не мог предположить, что фотография станет такой популярной. Я благодарен, что она повлияла на обсуждение важной проблемы в этой стране&ldquo;, &ndash; сказал фотограф.
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Участница протестов Иешия Эванс благодаря этой фотографии стала символом движения Black Lives Matter в США: ее арестовали во время протестов в Батон Руж. Британское издание «Гардиан» лирически отозвалось о фотографии: ”Она - нимфа Боттичелли, атакованная злодеями из Звездных Войн. В то же время, кажется, будто ее поза, излучающая уверенность, остановила их, заставила отступить”. Фотограф Reuters Джонатан Бахман вспомнил этот момент в менее витиеватых выражениях: “Я обернулся, посмотрел через правое плечо и увидел эту женщину, стоявшую на дороге. Я сразу понял, что произойдет… Я быстро переместился и сделал снимок. Когда я пришел обратно к своей машине и пересмотрел кадры, я знал, что у меня – сильная фотография. Однако, я не мог предположить, что фотография станет такой популярной. Я благодарен, что она повлияла на обсуждение важной проблемы в этой стране“, – сказал фотограф.

Фотографу Радио Свобода Эймосу Чапплу удалось попасть в места, где нелегально извлекают бивни мамонтов из вечной мерзлоты в Сибири. &ldquo;Успех поездки зависел от того, удастся ли мне сфотографировать бивень. Так что большую часть поездки я бегал между объектами и пытался получить хоть какие-то новости от старателей. В конце концов я услышал, что они нашли бивень, который прямо сейчас извлекают. Я побежал через лес в сторону туннеля, где они работали. Я прополз внутрь и услышал голоса, которые разносились эхом внизу, и потом увидел свет от шахтерских фонарей и этот невероятный бивень, который по грязи тащили на поверхность. Мужчины вычистили его травой. Пока они несли его в свою лодку, я бегал вокруг и снимал как можно больше. Мне очень повезло увидеть это своими глазами. Я никогда не забуду этот момент &ndash; бивень настолько хорошо сохранился, что можно было почувствовать запах мамонта&rdquo;.
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Фотографу Радио Свобода Эймосу Чапплу удалось попасть в места, где нелегально извлекают бивни мамонтов из вечной мерзлоты в Сибири. “Успех поездки зависел от того, удастся ли мне сфотографировать бивень. Так что большую часть поездки я бегал между объектами и пытался получить хоть какие-то новости от старателей. В конце концов я услышал, что они нашли бивень, который прямо сейчас извлекают. Я побежал через лес в сторону туннеля, где они работали. Я прополз внутрь и услышал голоса, которые разносились эхом внизу, и потом увидел свет от шахтерских фонарей и этот невероятный бивень, который по грязи тащили на поверхность. Мужчины вычистили его травой. Пока они несли его в свою лодку, я бегал вокруг и снимал как можно больше. Мне очень повезло увидеть это своими глазами. Я никогда не забуду этот момент – бивень настолько хорошо сохранился, что можно было почувствовать запах мамонта”.

Главной в 2016 году стала безусловно фотография Мевлюта Алтынташа, который на открытии выставки в Анкаре застрелил российского посла в Турции &ndash; Андрея Карлова.&nbsp;&quot;Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что произошло: человек умер прямо передо мной, перед моими глазами закончилась чья-то жизнь. Конечно же, я боялся и понимал всю опасность того, если нападавший меня заметит. Но все же я высунулся и сделал несколько кадров, как мужчина оскорблял отчаявшихся заложников. Я думал об одном: &quot;Вот, я здесь. Даже если меня ранят или застрелят, я &ndash; журналист. Я должен делать свою работу. Я мог убежать, не сделав ни одной фотографии. Но у меня тогда не будет внятного ответа на вопрос: &quot;почему ты ничего не сфотографировал?&quot;, &ndash; рассказал фотограф своим коллегам из Associated Press.
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Главной в 2016 году стала безусловно фотография Мевлюта Алтынташа, который на открытии выставки в Анкаре застрелил российского посла в Турции – Андрея Карлова. "Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, что произошло: человек умер прямо передо мной, перед моими глазами закончилась чья-то жизнь. Конечно же, я боялся и понимал всю опасность того, если нападавший меня заметит. Но все же я высунулся и сделал несколько кадров, как мужчина оскорблял отчаявшихся заложников. Я думал об одном: "Вот, я здесь. Даже если меня ранят или застрелят, я – журналист. Я должен делать свою работу. Я мог убежать, не сделав ни одной фотографии. Но у меня тогда не будет внятного ответа на вопрос: "почему ты ничего не сфотографировал?", – рассказал фотограф своим коллегам из Associated Press.

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