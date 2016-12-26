Когда фотографы охотятся за хорошими снимками, некоторым из них приходится рисковать жизнью, а некоторым – просто везет. Какие истории стоят за одними из самых сильных снимков 2016 года? Галерея Настоящего Времени
Когда фотографы охотятся за хорошими снимками, некоторым из них приходится рисковать жизнью, а некоторым – просто везет. Какие истории стоят за одними из самых сильных снимков 2016 года? Галерея Настоящего Времени
В ночь на 16 июля, когда в Турции произошла попытка военного переворота, страна погрузилась в хаос. Фотограф агентства ЕРА Садат Суна, который заснял этот спор между полицейским и мятежным военным, рассказал, что большинство молодых солдат в ту ночь даже не понимали, во что они ввязались: они думали, что проводятся учения. "Когда я приехал на площадь Таксим, один из солдат спросил меня: "Что происходит? Почему мы здесь?" Я посоветовал ему сейчас же ехать домой, потому что здесь может быть опасно". Как рассказывает Садат, представитель спецподразделения полиции (слева) пытался отобрать у военного автомат, а тот в ответ обещал открыть стрельбу. "Сейчас большинство восставших скорей всего до сих пор в тюрьме, и это очень печально", – рассказал Садат.
Ветеран военной фотографии Горан Томасевич знал заранее, что произойдет, когда авиаудар обрушится на позиции боевиков так называемого "Исламского Государства" во время боев за Мосул. Он рассказал коллегам из Reuters, что мирные жители вышли на улицы во время затишья между обстрелами. Но вдруг струя воздуха завизжала прямо над головами: “Это случилось очень близко, и началась всеобщая паника. Вокруг росли столбы дыма, а люди кричали и пытались убежать, прикрывая головы. Они разбегались по ближайшим укрытиям, которые только могли найти… Такие вещи происходят быстро, и на них нужно реагировать быстро. Сначала нужно удостовериться, что ты в безопасности, а потом оставаться собранным, чтобы получить хорошие кадры. Нужно держать объектив наготове и сохранять спокойствие”.