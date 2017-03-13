В первые дни весны грузинская редакция Радио Азаттык попросила своих читателей и слушателей сфотографировать, как выглядит жизнь в их стране. Смотрите 18 фотографий, которые передают дух Грузии.
1
Девушка рассматривает подержанные книги в центре Тбилиси. Фото: Indigo Fleur.
2
Фотограф Indigo Fleur был в тбилисском парке роз, где наблюдал такую сцену: «Охранник парка присел на лавочку отдохнуть на солнце, через пару минут к нему подсел пожилой мужчина. Он открыл свою сумку, достал яблоко и отдал его охраннику. Затем он вынул еще одно для себя и принялся его чистить: наверное, потому, что он стар и ему тяжело жевать».
3
Грузинский мальчик в замешательстве от поворота событий на праздновании дня рождения в Тбилиси. Фото Майя Чхаидзе.
4
Футболисты и овцы на поле в Мухиани, пригороде Тбилиси. Фото: Хатия Басиашвили.
5
В деревне Чхари на западе Грузии Дато Чачанидзе сфотографировал Колю. «Он остается один, пока его мать не вернется домой. На этой фотографии он ждет свою маму».
6
Женщина подметает между деревьями в городе Ахалкалаки, в центральной Грузии. Многие стволы деревьев здесь окрашивают в белый цвет, чтобы предотвратить «солнечные ожоги». Солнце нагревает деревья днем, а ночью они замерзают.
7
Двое мужчин возятся с электрическим удлинителем в тбилисском пассаже. В этой сцене фотограф Вахо Долидзе увидел аллегорию сегодняшнего положения вещей в стране: «Мы, грузины, в темном туннеле. Он скользкий и коварный, но мы видим свет вдали. Мы знаем: чтобы добраться до него, нужно идти осторожно».
8
Школьница помогает родителям в киоске в Тбилиси. Фотограф Гванца Гагнидзе говорит, что «она только что продала торт мужчине и смотрела, как он уходит».
9
Школьники играют в вышибалы у школы в селе Кумистави. У одной команды преимущество из-за низкого солнца. Но автор фотографии, учительница физкультуры Лика Чкония, говорит, что ее ученики научились с этим справляться.
10
У Майи Чхалидзе была очевидный повод для фотографий. «Первого марта мы отмечали день рождения моей дочери. Возможно, вашей аудитории это неинтересно, но для меня это часть лучшей истории моей жизни».
11
Эндшпиль на площади Свободы в Тбилиси. Фото: Кети Гзиришвили.
12
На этой фотографии, похоже, собака выгуливает мальчика. Город Ахалкалаки. Фото: Нино Одзелашвили.
13
Нанука Джапаридзе говорит, что пыталась уловить хоть один счастливый момент в старой части Тбилиси. «Но эта фотография выглядит меланхолично. Солнечной погоды было недостаточно, чтобы создать радость, которую я помню на улицах Тбилиси. Сегодня на улицах немного людей, все они выглядят грустными. Во времена моего детства всё было наоборот: на улицах было много людей, а на их лицах – счастье».
14
Нарды на улицах Тбилиси. Фото: Гванца Гагнидзе.
15
У Анны Качеишвили 1 марта была высокая температура, но ей удалось сфотографировать залитую серебром тбилисскую улицу из своего окна.
16
Фотографии в коридоре в тбилисской квартире. Фотограф Тико Цхведадзе говорит, что не знает, кто здесь живет. «Возможно, кто-то влюбленный в фотографию или просто влюбленный».
17
На все случаи жизни: продавец на улице предлагает зимнюю одежду и весенние цветы. Фото: Леван Микадзе.
18
Конец рабочего дня в пригороде Тбилиси в объективе Indigo Fleur.
FACEBOOK КОММЕНТАРИИ: