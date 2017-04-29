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Фотогалереи

Курильские острова: Вторая мировая не закончилась (фотогалерея)

Для России это военный трофей. Для Японии – украденная территория. Через 70 лет после окончания войны две страны продолжают спор о четырех островах.
Кунашир &ndash; один из четырех островов, который Токио называет Северной территорией. Он расположен всего в 20 километрах от Японии.&nbsp; &nbsp; &nbsp;
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Кунашир – один из четырех островов, который Токио называет Северной территорией. Он расположен всего в 20 километрах от Японии. 
 
 

Спор вокруг островов привел к тому, что мирный договор между двумя странами так и не подписан. Как заметила местная жительница, &quot;войны нет, но нет и мира&quot;.&nbsp;
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Спор вокруг островов привел к тому, что мирный договор между двумя странами так и не подписан. Как заметила местная жительница, "войны нет, но нет и мира". 

Курильские острова (в центре) представляют собой череду земли между Японией и Россией. На протяжении истории граница между двумя странами менялась, но после Второй мировой войны она сместилась на юг, к основным японским островам.&nbsp;
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Курильские острова (в центре) представляют собой череду земли между Японией и Россией. На протяжении истории граница между двумя странами менялась, но после Второй мировой войны она сместилась на юг, к основным японским островам. 

В конце Второй мировой войны США и Великобритания пообещали Москве Курильские острова в обмен на то, что Москва вступит в войну с Японией. На этой картине советских времен советские войска высаживаются на острова. &nbsp;
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В конце Второй мировой войны США и Великобритания пообещали Москве Курильские острова в обмен на то, что Москва вступит в войну с Японией. На этой картине советских времен советские войска высаживаются на острова.  

Останки советского солдата, убитого во время боев за Курильские острова в 1945-м. Япония утверждает, что четыре ближайших к ней острова не являются частью Большой гряды, а следовательно, у СССР не было права захватывать их. &nbsp;&nbsp;
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Останки советского солдата, убитого во время боев за Курильские острова в 1945-м. Япония утверждает, что четыре ближайших к ней острова не являются частью Большой гряды, а следовательно, у СССР не было права захватывать их.   

Японский могильный камень на острове Кунашир. После захвата Курильских островов Советским Союзом был период сложного сосуществования местных жителей и пришельцев, пока Иосиф Сталин в 1947 году не приказал отправить всех японцев на основную землю.&nbsp;
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Японский могильный камень на острове Кунашир. После захвата Курильских островов Советским Союзом был период сложного сосуществования местных жителей и пришельцев, пока Иосиф Сталин в 1947 году не приказал отправить всех японцев на основную землю. 

Зима на острове Итуруп. Около 19 тысяч россиян живут сейчас на этих спорных территориях.
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Зима на острове Итуруп. Около 19 тысяч россиян живут сейчас на этих спорных территориях.

Сумерки в порту Кунашира. Рыболовство &ndash; основной источник дохода местного населения, но инфраструктура разрушена и перспективы экономического развития выглядят очень печально. В 2005 году один из изгнанных с острова японцев побывал на острове и заметил, что его бывшая родина теперь &ndash; &quot;потерянная земля&quot;.
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Сумерки в порту Кунашира. Рыболовство – основной источник дохода местного населения, но инфраструктура разрушена и перспективы экономического развития выглядят очень печально. В 2005 году один из изгнанных с острова японцев побывал на острове и заметил, что его бывшая родина теперь – "потерянная земля".

1989 год. Советский военнослужащий на острове Кунашир. Вскоре после распада Советского Союза возникла идея провести референдум по вопросу принадлежности Курильских островов. Но от нее отказались.&nbsp;
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1989 год. Советский военнослужащий на острове Кунашир. Вскоре после распада Советского Союза возникла идея провести референдум по вопросу принадлежности Курильских островов. Но от нее отказались. 

Нерпы у острова Кунашир. Запасы рыбы в водах у островов оцениваются в 4 миллиарда долларов ежегодной добычи. Правительство Японии обещает расходовать эти ресурсы бережно и развивать туризм, если Россия вернет острова. &nbsp;
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Нерпы у острова Кунашир. Запасы рыбы в водах у островов оцениваются в 4 миллиарда долларов ежегодной добычи. Правительство Японии обещает расходовать эти ресурсы бережно и развивать туризм, если Россия вернет острова.  

Российские рыбаки на шествии в защиту российского владения Курилами в начале 90-х годов прошлого столетия. В 2016 году опрос общественного мнения показал, что 78 процентов россиян выступают против возвращения островов Японии.&nbsp;
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Российские рыбаки на шествии в защиту российского владения Курилами в начале 90-х годов прошлого столетия. В 2016 году опрос общественного мнения показал, что 78 процентов россиян выступают против возвращения островов Японии. 

Ржавеющий японский танк на юге Курильских островов. СССР потерял более 20 миллионов человек в годы Второй мировой войны, и мысль о возвращении территории союзнику Германии кажется большинству россиян неприемлемой. &nbsp; &nbsp;
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Ржавеющий японский танк на юге Курильских островов. СССР потерял более 20 миллионов человек в годы Второй мировой войны, и мысль о возвращении территории союзнику Германии кажется большинству россиян неприемлемой.    

Атомная подводная лодка у Курильской гряды в 1998 г. Еще один фактор, привязывающий Россию к островам: военная стратегия. Глубоководные коридоры между островами позволяют российским подлодкам выходить в Тихий океан. &nbsp;&nbsp;
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Атомная подводная лодка у Курильской гряды в 1998 г. Еще один фактор, привязывающий Россию к островам: военная стратегия. Глубоководные коридоры между островами позволяют российским подлодкам выходить в Тихий океан.   

Шикотан, один из самых маленьких спорных островов. В России опасаются, что, если острова вернутся под контроль Японии, США разместят там военную базу.&nbsp;
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Шикотан, один из самых маленьких спорных островов. В России опасаются, что, если острова вернутся под контроль Японии, США разместят там военную базу. 

Самое приемлемое решение спора могло бы состоять в варианте &quot;два острова плюс альфа&quot;. Россия возвращает Японии контроль над двумя меньшими островами и их водами &ndash; Шикотаном (на фотографии) и Хабомаи и дает ей еще что-то. Япония в обмен навсегда отказывается от претензий на большие, милитаризованные острова Кунашир и Эторофу.
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Самое приемлемое решение спора могло бы состоять в варианте "два острова плюс альфа". Россия возвращает Японии контроль над двумя меньшими островами и их водами – Шикотаном (на фотографии) и Хабомаи и дает ей еще что-то. Япония в обмен навсегда отказывается от претензий на большие, милитаризованные острова Кунашир и Эторофу.

Бывшие жители островов на могиле своих предков. Эта &quot;альфа&quot; в договоре могла бы включать рыболовецкие права Японии у двух больших островов или право для японских граждан посещать острова и открывать там бизнес. Если бы две страны совместно нашли эту &quot;альфу&quot;, то можно было бы подписать мирный договор. И Вторая мировая война наконец бы закончилась. &nbsp; &nbsp;
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Бывшие жители островов на могиле своих предков. Эта "альфа" в договоре могла бы включать рыболовецкие права Японии у двух больших островов или право для японских граждан посещать острова и открывать там бизнес. Если бы две страны совместно нашли эту "альфу", то можно было бы подписать мирный договор. И Вторая мировая война наконец бы закончилась.    

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