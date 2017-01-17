Барак Обама был избран 44-ым президентом США четвертого ноября 2008 года. Сенатор демократов от Иллинойса вошел в историю как первый чернокожий кандидат на президентских выборах в США. Его участие в избирательной кампании вызвало огромный резонанс по всему миру. Перед Бараком Обамой стояли сложные задачи, оставшиеся еще от его предшественника, президента Джорджа Буша: последние десятилетия экономическое положение в стране ухудшалось, были войны в Ираке и Афганистане, политика «войны с террором». Каким были самые запоминающиеся моменты президентства Барака Обамы?
1
Барак Обама, его супруга Мишель и их дочери Малия и Саша. Обама приносит присягу как 44-ый президент США в Вашингтоне, округ Колумбия, 20 января 2009 года
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Президент США Барак Обама готовится войти в Овальный кабинет в Белом доме 21 января 2009 года. В первые дни своего президентства Обама распорядился о приостановке работы тюрьмы США в Гуантанамо, на Кубе, в течение года. В конце его президентства тюремный лагерь продолжил свою работу
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Выступление на военной базе в Северной Каролине 27 февраля 2009 года. Тогда Обама установил дату 31 августа 2010 года для окончания вывода войск из Ирака. Его преемник Дональд Трамп утверждал, что вывод боевых сил создало вакуум, который и привел к возникновению группы боевиков «Исламского государства».
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Обама выступает в Праге, Чехия, возле статуи первого чехословацкого президента Томаса Масарика, 5 апреля 2009 года.
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Саммит G20 в Питтсбурге, штат Пенсильвания, 25 сентября 2009 года. Президент США Барак Обама, президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Гордон Браун потребовали от Ирана сотрудничества с международными инспекторами.
6
Обама говорит по телефону в Овальном кабинете после присуждения Нобелевской премии мира 9 октября 2009 года.
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Президент и его сторонники в Александрии, штат Вирджиния, 30 марта 2010 года: вскоре после того, как Обама подписал пакет законов о медицинском страховании, широко известный под названием Obamacare. Программа Obamacare позволила получить доступ к медицинской помощи примерно 20 млн ранее незастрахованным людям.
8
Обама на пляже в Порт Фуршон, штат Луизиана, 28 мая 2010 года, после взрыва на буровой установке Deepwater Horizon. Эта авария привела к катастрофическому разливу нефти, крупнейшему по масштабам бедствия за всю историю США.
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Президент и его совет по нацбезопасности в Белом доме наблюдают за ходом спецоперации по ликвидации Усамы бен Ладена в Абботтабаде, Пакистан. В ходе рейда лидер Аль-Каиды и еще четверо человек были убиты.
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Обама плавает на Гавайях, 1 января 2012 года. Он стал первым президентом США, родившимся на Гавайях, и первым главой Вашингтона, рожденным за пределами 48 сопредельных штатов.
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Конфетти во время речи Обамы в Чикаго после избрания на второй срок, 6 ноября 2012 года
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Обама выражает соболезнования родным жертв расстрела в колледже Сэнди Хук, штат Коннектикут, 14 декабря 2012 года. Стрелок открыл огонь по школьникам и персоналу, убив 18 детей и восемь взрослых.
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Обама беседует по телефону с президентом России Владимиром Путиным, 1 марта 2014 года. Эскалация кризиса в Украине привела к напряженным отношениям между США и Россией. 18 марта Россия незаконно аннексирует Крымский полуостров.
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Глава государства благодарит военнослужащих. Военная база США в штате Нью-Джерси, 15 декабря 2014 года. Незадолго до визита на базу, Обама объявил об окончании боевой миссии в Афганистане 28 декабря.
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Канцлер Германии Ангела Меркель беседует с Бараком Обамой, саммит G7, 8 июня 2015 года, Германия.
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Вашингтон, 15 июля 2015 года. Барак Обама объявляет о ядерной сделке, заключенной с Ираном. Тегеран и ведущие мировые державы согласовали ядерные ограничения для Ирана в обмен на смягчение санкций.
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Президент России Владимир Путин приветствует президента США Барака Обаму, Парижская конференция по климату, 30 ноября 2015 года. Более 200 стран под эгидой ООН договорились ограничить выбросы и остановить изменения климата.
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Мишель и Барак Обама танцуют со 106-летней Вирджинией МакЛорин, Белый дом, 18 февраля 2016 года.
19
Президент Кубы Рауль Кастро поднимает руку Барака Обамы во время встречи во Дворце Революции в Гаване, 21 марта 2016 года. Визит президента США на Кубу стал первым с момента кубинской революции 1959 года и ознаменовал историческое потепление отношений между двумя странами.
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Президент США и его супруга танцуют танго, каждый – с профессиональным танцором. Президент Аргентины Маурисио Макри дает обед, Буэнос-Айрес, 23 марта 2016 года.
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Уокер Эрнест – сын пресс-секретаря Обамы Джоша Эрнеста меряется силой с президентом на Хэллоуин, Белый дом, 31 октября 2016 года.
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Барак Обама беседует с избранным президентом США Дональном Трампом, Овальный кабинет, 10 ноября 2016 года.