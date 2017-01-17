Барак Обама был избран 44-ым президентом США четвертого ноября 2008 года. Сенатор демократов от Иллинойса вошел в историю как первый чернокожий кандидат на президентских выборах в США. Его участие в избирательной кампании вызвало огромный резонанс по всему миру. Перед Бараком Обамой стояли сложные задачи, оставшиеся еще от его предшественника, президента Джорджа Буша: последние десятилетия экономическое положение в стране ухудшалось, были войны в Ираке и Афганистане, политика «войны с террором». Каким были самые запоминающиеся моменты президентства Барака Обамы?