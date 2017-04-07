Оболонский районный суд Киева начал оглашать приговор двенадцати бывшим бойцам спецбатальона «Торнадо», которых обвиняют в незаконном удержании и пытках людей. Материалы дела зачитывали в течение целого дня. Экс-командир «Торнадо» Руслан Онищенко перед началом заседания заявил журналистам, что ни один из обвиняемых вины не признает. В результате судебного заседания, восемь экс-бойцов «Торнадо» приговорили к лишению свободы от 5 до 11 лет. Трех освободили от отбывания наказания с испытательным сроком сроком на 2 года.