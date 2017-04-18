В прифронтовом городе Донецкой области Торецке сгорел автомобиль известного активиста и волонтера Владимира Ельца. Волонтер занимает активную проукраинскую позицию, помогает как гражданским, так и военным. Сам пострадавший полагает, что поджог был намеренным, потому что он перешел дорогу определенным депутатам. Депутаты, в свою очередь, говорят, что это неправда и способ привлечь к себе внимание общественности. Следствие обрабатывает различные версии: от поджога по политическим мотивам до самовозгорания. (Видео специального проекта Радио Свобода «Донбасс.Реалии»)