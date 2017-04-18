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Воевал за «ДНР»: апелляционную жалобу осужденного бразильца рассмотрят в мае (видео)

Воевал за «ДНР»: апелляционную жалобу осужденного бразильца рассмотрят в мае (видео)
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Бразильский боевик, осужденный на 13 лет за участие в войне на стороне боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР», которые признаны в Украине террористическими, Рафаэль Лусварги остается за решеткой в Лукьяновском СИЗО. Сторона защиты бразильца в апелляционной жалобе просила суд отменить соответствующий приговор и отправить дело на новое рассмотрение якобы из-за нарушения во время судебного процесса. В результате рассмотрение апелляции перенесли, потому что сторона обвинения не предоставила Лусварги переводчика.

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