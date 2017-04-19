Во Львовской области в церкви святого Иосафата УГКЦ в городе Червонограде на одной из церковных фресок на тему «Страшный суд» изображен персонаж, в котором большинство людей узнают российского президента Владимира Путина, а кто-то видит сходство с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. По замыслу семи авторов, которые в течение 4 месяцев расписывали стены в церкви, ими нарисован собирательный образ грешника-политика, который делает много бед в мире. Это не впервые в настенных росписях во Львовской области. Так, в селе Верин в настенных росписях можно узнать семью бывшего президента Виктора Ющенко.