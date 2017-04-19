Доступность ссылки

logo-print
текст для поиска...
1 Новость часа
Видео

В церкви Львовской области нарисовали образ «политика-грешника» (видео)

В церкви Львовской области нарисовали образ «политика-грешника» (видео)
пожалуйста, подождите
0:01:10
0:00:00 /0:01:10
Загрузить

Во Львовской области в церкви святого Иосафата УГКЦ в городе Червонограде на одной из церковных фресок на тему «Страшный суд» изображен персонаж, в котором большинство людей узнают российского президента Владимира Путина, а кто-то видит сходство с экс-президентом Украины Виктором Януковичем. По замыслу семи авторов, которые в течение 4 месяцев расписывали стены в церкви, ими нарисован собирательный образ грешника-политика, который делает много бед в мире. Это не впервые в настенных росписях во Львовской области. Так, в селе Верин в настенных росписях можно узнать семью бывшего президента Виктора Ющенко.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

ПО ТЕМЕ

ТВ программы Радио программы
Наверх
XS
SM
MD
LG