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Порошенко встретился с премьер-министром Британии (видео)

Порошенко встретился с премьер-министром Британии (видео)
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19 апреля президент Украины Петр Порошенко встретился с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Свой официальный двухдневный визит в Британию президент начал 18 апреля. Кроме встречи с Мэй программой визита предусмотрены встречи с отдельными членами правительства и представителями Палаты общин британского парламента. Запланировано также выступление президента Украины в Королевском институте международных отношений «Чатем Хаус» на тему «Битва за Украину: лидерство и солидарность против агрессии». (Видео Администрации президента)

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