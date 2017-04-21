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Экс-нардепа Мартыненко задержали в Киеве, ему объявлено о подозрении (видео)

Экс-нардепа Мартыненко задержали в Киеве, ему объявлено о подозрении (видео)
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Задержанному экс-нардепу Украины Николаю Мартыненко объявили о подозрении и теперь решается вопрос об избрании меры пресечения. До утра 21 апреля Мартыненко должен оставаться в СИЗО. Об этом сообщила начальник отдела по работе с общественностью и СМИ НАБУ Оксана Митницкая. Детективы НАБУ задержали Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 255 ( «Создание преступной организации») и статье 191 ( «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины. Его задержали в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат».

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