Задержанному экс-нардепу Украины Николаю Мартыненко объявили о подозрении и теперь решается вопрос об избрании меры пресечения. До утра 21 апреля Мартыненко должен оставаться в СИЗО. Об этом сообщила начальник отдела по работе с общественностью и СМИ НАБУ Оксана Митницкая. Детективы НАБУ задержали Николая Мартыненко по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 255 ( «Создание преступной организации») и статье 191 ( «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») Уголовного кодекса Украины. Его задержали в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств госпредприятия «Восточный горно-обогатительный комбинат».