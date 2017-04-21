Соломенский районный суд Киева 21 апреля, во второй половине дня изберет меру пресечения в отношении бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Об этом рассказал руководитель специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. Сторона обвинения будет ходатайствовать о содержании Мартыненко под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме 300 миллионов гривен. По словам Холодницкого, за совершение преступлений, инкриминируемых Мартыненко, ему грозит наказание в виде ареста на срок от 8 до 12 лет.