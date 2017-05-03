Украина отключила группировке «ЛНР» электричество. Говорили об этом давно, но решились только сейчас. Пять миллиардов долга перед энергопоставщиками – такова цена низких тарифов для той стороны линии разграничения. Хотя люди там платили, но непонятно кому шли эти деньги. Тем не менее, «конца» света в Луганске не произошло. Почему именно сейчас Украина выключила электричество в оккупированном Луганске и ожидать ли блэкаута в Донецке, выясняли журналисты проекта Радіо Свобода «Донбасс.Реалии».