Депортация крымских татар

1 Причины Согласно официальной советской версии, «выселение» было связанно с «массовым дезертирством» 20 тысяч крымских татар в начале Второй мировой войны, а также с якобы их «тотальным коллаборационизмом» во время нацистской оккупации полуострова. Однако реальное число дезертиров среди крымских татар было сопоставимо с числом перебежчиков других национальностей. Кроме того, коллективное наказание было запрещено ст. 50 действовавшей тогда Гаагской конвенции 1907 г. «О законах и обычаях сухопутной войны». По мнению многих историков, Советский Союз готовился к войне с Турцией за проливы Босфор и Дарданеллы и «зачищал» в 1943–1944 гг. Кавказ и Крым как тыловые районы от возможно нелояльного населения.





2 Хронология 11 мая 1944 г. Сталин подписал постановление Государственного Комитета Обороны № 5859сс об организации депортации крымских татар. Основная фаза спецоперации началась еще до рассвета 18 мая и завершилась к вечеру 20 мая. Оставшихся крымских татар выселили во время последующей депортации армян, болгар и греков 27-28 июня 1944 г. Немногочисленных вернувшихся из мест спецпоселений повторно изгоняли за пределы полуострова до конца 60-х гг.





3 Ход Депортация проводилась силами войск НКВД. На сборы давали в среднем до 15 минут. Официально всей семье позволялось брать с собой до 500 кг вещей и продуктов, но в реальности все ограничивалось ручной кладью (а иногда и без нее). Выселяемых свозили грузовиками к железнодорожным станциям, где помещали в товарные вагоны либо сразу, либо 1-2 дня спустя. Время пути эшелонов – 2-3 недели. Оставшееся на полуострове имущество крымских татар позже описывали и по большей части передавали переселенцам из России и Украины.





4 Численность



5 Расселение



6 Жертвы Согласно различным официальным оценкам, в местах спецпоселений умерло от 20 до 25% всех крымских татар. По неофициальным данным (самопереписи крымскотатарского национального движения), это число достигло 46%. Уцелевшие до 1956 года считались сосланными навечно и не имели права покидать место жительства под угрозой 20-летней каторги. В 1967 году обвинение в массовом коллаборационизме с крымских татар сняли, но вернуться на полуостров им не разрешили. Массовая репатриация началась лишь в 1989 году.



