Как депутаты от Крыма голосовали за медицинскую реформу

12 июля в Верховной Раде парламентский комитет по здравоохранению поддержал законопроект №6327, который предусматривает механизм проведения медицинской реформы. Таким образом, за медреформу могут проголосовать уже завтра, 13 июля. Второй законопроект №6604 (ранее №6329) вносит необходимые изменения в Бюджетный кодекс, которые запускают новые правила финансирования медицины. Принцип «Деньги идут за пациентом» означает, что лечебные учреждения будут получать финансирование за предоставленные пациентам услуги напрямую от центрального органа, минуя органы местного самоуправления. Движение «Сильные громады» напоминает, как голосовали депутаты Верховной Рады Украины от Крыма за медицинскую реформу в первом чтении.