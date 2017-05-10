Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил, что санкции против Москвы будут действовать до тех пор, пока она не откажется от действий, которые их спровоцировали, сообщает Государственный департамент США.

По сообщению, во время встречи 10 мая Тиллерсон также отметил необходимость прогресса в реализации Минских договоренностей по Украине.

«В том, что касается Украины, госсекретарь Тиллерсон отметил необходимость достижения прогресса на пути к полной имплементации Минских договоренностей. Санкции против России будут сохраняться до тех пор, пока Москва не отменит шаги, которые спровоцировали их введение», – говорится в сообщении.

Как заявляют в Госдепартаменте, встреча, на которой также обсуждали ситуацию в Сирии, длилась более часа.

Лавров также встретился с президентом США Дональдом Трампом.

Российский министр прибыл в США спустя несколько часов после того, как Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, который вел расследование вероятного вмешательства России в президентскую кампанию в США.

Сергей Лавров является наиболее высокопоставленным российским чиновником, который встретится с Трампом со времени его вступления в должность в январе этого года.

Во время предвыборной кампании Трамп обещал улучшение отношений с Россией, но после вступления в должность сменил риторику на более традиционную для республиканцев. Сейчас Трамп заявляет о поддержке усилий НАТО по противодействию военной мощи и агрессии России в Европе, от стран Балтии до Украины и Грузии.

Лавров прибыл в Вашингтон впервые с 2013 года. Он привез российский план прекращения насилия в Сирии, после того, как это соглашение на прошлой неделе поддержали Иран и Турция.