Украинская сторона на следующей встрече Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, которая назначена на 24 мая в Минске, будет настаивать на подведении итогов верификации лиц, совершивших преступления против Украины, и согласовании даты освобождения заложников. Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко сообщила в Германии, где находится вместе с украинской делегацией во главе с президентом.

«Мы провели процедуру верификации лиц, совершивших преступления против государства Украина, которые находятся сейчас в пенитенциарных учреждениях, но не хотят перемещаться на территорию так называемых ОРДО и ОРЛО. Мы настаиваем на том, что 24 мая, во время следующей встречи в Минске, должна быть поставлена точка в этом вопросе, где кто-то пытается оттягивать время, и мы должны выйти на окончательную дату освобождения заложников и на окончательный список», – сказала Геращенко.

Она также добавила, что украинская сторона считает, что следование Минским соглашениям будет содействовать переходу к дальнейшему выполнению политического блока этих соглашений.

«Пока есть погибшие среди военных, среди гражданского населения, ключевым является безопасность и гуманитарный аспект», – отметила Геращенко.

По последним данным украинской стороны, на оккупированной части Донбасса остаются 127 украинских заложников.

Освобождение заложников является одним из пунктов Минских договоренностей.