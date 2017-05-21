Белый дом: Северная Корея провела запуск баллистической ракеты

Официальный представитель Белого дома подтвердил, что Северная Корея провела испытания баллистической ракеты средней дальности, несмотря на угрозы усиления санкций США в отношении ее ракетных испытаний. Об этом 21 мая сообщает Радіо Свобода.

«Мы знаем, что Северная Корея запустила баллистическую ракету средней дальности. Эта система, которая прошла последнее тестирование в феврале, имеет меньшую дальность, чем ракеты, запущенные во время трех последних испытаний Северной Кореи», – сказал чиновник в Саудовской Аравии, где с двухдневным визитом находится президент США Дональд Трамп.

Сообщается, что ракета пролетела около 500 километров. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин провел заседание Совета национальной безопасности, посвященное этому вопросу.

Нынешний запуск ракеты КНДР, десятый в этом году, произошел буквально через неделю после того, как аналогичное испытание вызвало международное осуждение и предупреждения из Вашингтона, что новые санкции могут быть применены в отношении Пхеньяна.

Ядерная программа и баллистические испытания КНДР запрещены Советом безопасности ООН.