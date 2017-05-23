Суд в России оштрафовал дальнобойщиков из-за протестов

В России Химкинский городской суд 23 мая оштрафовал лидера Объединения перевозчиков Андрея Бажутина на 30 тысяч рублей за организацию и проведение несогласованного митинга.

Ранее во вторник, 23 мая, суд признал виновными в неповиновении полицейскому и нарушении правил проведения митинга еще 8 дальнобойщиков, задержанных в воскресенье в Химках во время проведения забастовки против платежной системы «Платон». Их оштрафовали на 10 500 рублей каждого. Дальнобойщики планируют обжаловать решение суда.

С 15 апреля этого года в России введен дополнительный коэффициент в системе «Платон»: водителям придется доплачивать за каждый километр перевозок. Дальнобойщики требуют отмены этих тарифов, поскольку они уже платят акциз на топливо, транспортный налог и налог на предпринимательскую деятельность.