В России перенесли выборы президента на день аннексии Крыма

Государственная дума России перенесла выборы президента на день, когда в этой стране отмечают годовщину аннексии Крыма – 18 марта. Выборы состоятся в 2018 году. Об этом 24 мая сообщает «Медуза».

За принятие в третьем чтении поправки в закон о выборах президента России проголосовал 381 депутат, против – 36 депутатов, один парламентарий воздержался.

Ранее сообщалось, что Россия готовится перенести дату президентских выборов 2018 года с 11 марта на 18 марта – день, когда в России отмечают годовщину аннексии Крыма. Государственная дума России 12 апреля одобрила изменение даты в первом из трех необходимых голосований по этому вопросу в нижней палате парламента.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».