В России ФСБ задержала представителя Свидетелей Иеговы из Дании

В российском городе Орел ФСБ арестовала гражданина Дании, представителя Свидетелей Иеговы, Денниса Кристенсена по подозрению в «экстремизме». Об этом 29 мая сообщил представитель «Центра Свидетелей Иеговы» в Украине Иван Ригер.

«Ему (Кристенсену – КР) инкриминуют участие в «экстремистской» орагнизации. 26 мая 2017 Советский районный суд постановил выбрать относительно Кристенсена меру пресечения – заключение под стражу на время проведения уголовного расследования», – отметил Ригер.

Он отмечает, что «Кристенсен – первый иностранный гражданин, ставший жертвой целенаправленных действий правительства России против Свидетелей Иеговы».

25 мая около 15 вооруженных российских правоохранителей, включая работников ФСБ, сорвали мирное собрание Свидетелей Иеговы во время совместного чтения Библии в городе Орел. Работники правоохранительных органов конфисковали электронные устройства присутствующих, Библии в синодальном переводе, переписали данные присутствующих женщин, а мужчин доставили в отделение полиции. В некоторых домах присутствующих были проведены обыски.

Верховный суд России 20 апреля признал организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность на территории России. Также суд конфисковал имущество религиозной организации.

Иск Министерства юстиции России к религиозной организации был подан в Верховный суд 15 марта. В конце марта Минюст приостановил деятельность «Управленческого центра Свидетелей Иеговы» на территории России. Замоскворецкий суд Москвы проверит законность решения Минюста по иску религиозной организации.

Представители организации заявили, что запрет деятельности центра «Свидетелей Иеговы» может повлечь за собой уголовное преследование верующих лишь за исповедание их религии, включая совместное чтение Библии, пение и молитвы.

В 2016 году Госдепартамент США в своем ежегодном докладе о религиозных свободах сообщил, что в России на религиозные меньшинства оказывается систематическое давление, а прокуратура требует закрыть все 406 местных религиозных объединений и более 2500 общин «Свидетелей Иеговы» по обвинению в экстремистской деятельности.