Путин заявляет, что не осуждает Трампа за выход из климатического соглашения

Президент России Владимир Путин заявляет, что не осуждает своего американского коллегу Дональда Трампа, который накануне объявил о выходе США из Парижского климатического соглашения.

«Я не стал бы сейчас судить президента Трампа, потому что президент Барак Обама принял соответствующие решения (о присоединении к соглашению – КР). Возможно, действующий президент считает, что они не до конца продуманы. Может, он считает, что нет соответствующих ресурсов. Это все нужно подробнее рассмотреть», – сказал Путин на экономическом форуме в Санкт-Петербурге 2 июня.

При этом президент России заявил, что до ратификации Парижского соглашения Москва хочет дождаться формирования четких обязательств участников.

«Соединенные Штаты ратифицировали, насколько я помню, это соглашение, мы – пока нет. Мы не сделали этого потому, что мы хотим дождаться, когда будут сформированы правила распределения ресурсов и другие чисто технические, но важные вещи», – цитирует Путина российское государственное новостное агентство ТАСС.

Президент США Дональд Трамп 1 июня заявил, что США выходят из Парижского климатического соглашения. При этом Трамп отметил, что абсолютно предан защите окружающей среды, но Парижское климатическое соглашение в его нынешнем виде считает вредным для американской экономики и таким, что дает преимущества таким странам, как Китай и Индия.

Выход из климатического соглашения был одним из предвыборных обещаний Трампа. Ранее он заявлял, что участие в сделке экономически невыгодно для США и может привести к потере рабочих мест, снижению зарплат, закрытию фабрик и сокращению финансового благополучия американцев.

Европейские лидеры, в частности канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, раскритиковали решение Трампа.

Отказываясь от участия в Парижском соглашении, США становятся в один ряд с Сирией и Никарагуа, которые отказались подписывать документ, одобренный 195 государствами мира.

Климатическое соглашение было принято в 2015 году в Париже в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая регулирует меры по снижению выбросов углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение, подготовленное вместо Киотского протокола, было подписано 22 апреля 2016. По мнению ученых, наибольший объем выбросов приходится на Евросоюз, Россию, США, Китай и Японию. Парижское климатическое соглашение предусматривает, что обязательства по сокращению вредных выбросов в атмосферу берут на себя все государства, независимо от степени их экономического развития.