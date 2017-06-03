Музыкальный фестиваль в Германии остановили из-за «террористической угрозы»

Власти Германии сообщают, что музыкальный фестиваль на западе страны пришлось остановить из-за «возможной террористической угрозы».

Организаторы фестиваля Rock am Ring в Нюрбурге заявили, что полиция 2 июня в ходе открытия события попросила посетителей покинуть территорию, чтобы дать возможность провести расследование.

В полиции заявили, что имеют данные, «учитывая которые нельзя отвергать возможность террористической угрозы».

Трехдневный фестиваль на арене вблизи Нюрберга должен был длиться до 4 июня. Около 90 тысяч человек должны были посетить мероприятие.

Организаторы выразили надежду, что смогут начать фестиваль 3 июня.