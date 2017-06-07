Трамп желает Коми «успеха» перед свидетельствами в Конгрессе

Президент США Дональд Трамп пожелал экс-директору ФБР Джеймсу Коми «успеха» перед его показаниями в Конгрессе.

«Желаю ему успеха», – заявил Трамп журналистам 6 июня после встречи с лидерами республиканцев.

Джеймс Коми может выступать в комитете разведки Сената 8 июня во время слушаний относительно вмешательства Москвы в выборы. После этого он будет говорить с сенаторами.

9 мая президент США Дональд Трамп отправил в отставку директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми. В Белом доме отметили, что это была рекомендация министра юстиции.

Это решение было обнародовано после того, как ФБР признало, что Коми предоставил неточную информацию во время недавних слушаний в Конгрессе. Тогда он заявил, что бывшая госсекретарь Хиллари Клинтон отправила своей помощнице «сотни или тысячи» электронных писем, которые потенциально содержат секреты. На самом деле число этих сообщений было очень незначительным.

Решение об увольнении Коми возмутило многих в Вашингтоне. Представители Демократической партии обвинили Белый дом в попытке подорвать расследование ФБР относительно возможного вмешательства России в президентскую кампанию в США.