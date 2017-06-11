Россия: суд арестовал активиста за действия на антикоррупционной акции

Басманный суд Москвы (Россия) на два месяца арестовал Алексея Политикова, соратника оппозиционера Вячеслава Мальцева. Активиста подозревают в применении насилия к полицейскому на антикоррупционной акции 26 марта в Москве, сообщает Радио Свобода.

Политиков вместе с Мальцевым и еще шестью соратниками был задержан накануне в Подмосковье. Позднее его доставили в Следственный комитет, остальных активистов отпустили.

26 марта по всей России прошли антикоррупционные акции. В Москве были задержаны более тысячи протестующих. После акции Следственный комитет возбудил дела о применении насилия к полицейским. Двое активистов уже осуждены, они получили реальные сроки.