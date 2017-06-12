В России оппозиционера Навального арестовали на 30 суток

Суд в Москве приговорил российского оппозиционного политика Алексея Навального до 30 суток административного ареста. Соответствующее решение суд принял в ночь на вторник.



Навального признали виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга.



Оппозиционера задержали в понедельник, 12 июня, еще до начала антикоррупционного митинга, в котором он намеревался принять участие.



12 июня во ряде российских городов прошли акции против коррупции во власти. Во время митингов только в Москве задержали более 700 участников.



Массовые задержания в России раскритиковала уже ряд международных правозащитных организаций. Освободить задержанных призвали также в Вашингтоне.