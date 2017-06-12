Доступность ссылки

logo-print
Все сайты RFE/RL
текст для поиска...
Новости

В России оппозиционера Навального арестовали на 30 суток

Алексей Навальный

Суд в Москве приговорил российского оппозиционного политика Алексея Навального до 30 суток административного ареста. Соответствующее решение суд принял в ночь на вторник.

Навального признали виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга.

Оппозиционера задержали в понедельник, 12 июня, еще до начала антикоррупционного митинга, в котором он намеревался принять участие.

12 июня во ряде российских городов прошли акции против коррупции во власти. Во время митингов только в Москве задержали более 700 участников.

Массовые задержания в России раскритиковала уже ряд международных правозащитных организаций. Освободить задержанных призвали также в Вашингтоне.

FACEBOOK КОММЕНТАРИИ:

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG