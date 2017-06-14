Вопрос предоставления летального оружия Украине не снят с повестки дня США – Парубий

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, находясь с официальным визитом в США, заявил, что вопрос предоставления летального оружия Украине Вашингтоном не снят с повестки дня. Об этом говорится в сообщении на сайте украинского парламента.

«Он (вопрос предоставления летальной оружия – КР) не снят с повестки дня, по этому вопросу идут дискуссии. И если раньше было отрицательное решение, то сегодня вопрос остается открытым», – сказал Парубий.

Председатель Верховной Рады отметил, что этот вопрос, как и вопрос усиления санкций против России, он поднимал в Пентагоне. Парубий добавил, что «нет отрицательного ответа, дискуссия – открытая».

«Выделение оружия обсуждается, это имеет как техническое, так и символическое значение для усиления сотрудничества между Украиной и США», – добавил он.

Андрей Парубий с 12 июня находится с визитом в США, продлится его официальная поездка до 16 июня.

Накануне министр юстиции США Джефф Сешнз на слушаниях в Сенате заявил, что не знает, что могло повлиять на решение Республиканской партии изменить позицию по поддержке Украины летальным оружием.

США до сих пор воздерживаются от предоставления Украине оружия летального действия, поддерживая ее в противостоянии агрессии России нелетальными военными средствами, военным обучением, дипломатично и материально.

Ранее некоторые американские СМИ сообщили о том, что Республиканская партия изменила свою публичную позицию относительно предоставления Украине летального оружия под давлением Дональда Трампа. По данным журналистов, это могло произойти под влиянием посла России в США Сергея Кисляка.