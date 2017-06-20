На среду, 21 июня, подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма снова запланировал допрос главы подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан аннексированного Крыма Заура Смирнова по «делу Чийгоза».

Об этом 20 июня после заседания сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов. Журналист Радио Свобода Антон Наумлюк и Крым.Реалии вели прямую трансляцию из-под здания суда, где слушается «дело Чийгоза».

«По графику наших судебных заседаний завтра у нас должен состоятся допрос свидетеля Заура Смирнова, который в дни событий являлся заместителем председателя Меджлиса и является одним из ключевых свидетелей. Именно на него были возложены обязанности по оповещению региональных меджлисов, по организации взаимодействия с органами власти и организации массовых мероприятий», – сказал Полозов.

Адвокат выразил надежду, что Смирнов прибудет на допрос и не нужно будет «ходатайствовать о принудительном приводе данного свидетеля».

Накануне, 19 июня, в «суде по Чийгозу» должны были допросить главу подконтрольного Кремлю комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан аннексированного Крыма Заура Смирнова, который также является свидетелем по этому делу. Однако Смирнов не пришел в суд, вместо этого он отправился в командировку.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.