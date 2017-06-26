Суд отклонил ходатайство адвокатов Насирова об отводе прокурора

Соломенский райсуд Киева не удовлетворил ходатайство адвокатов отстраненного председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова об отводе одного из прокуроров САП по делу Андрея Перова.

Как сообщает корреспондент Радіо Свобода, защита Насирова просила суд об отводе прокурора, утверждая о его предвзятом отношении.

Прокуратура это обвинение отвергла и заявила о намерении защиты Насирова затянуть рассмотрение продление ему меры пресечения. При этом в прокуратуре заявили, что в случае, если суд не продлит меру пресечения Насирову до 18:00 26 июня, он дальше сможет не приходить на заседания суда.

Адвокаты также попросили дать им три часа, чтобы ознакомиться с ходатайством прокуроров о продлении содержания Насирова под стражей. Суд отказал, аргументируя это тем, что адвокаты получили материалы 21 июня. На что Насиров заявил, что его защита не получила ходатайство о продлении меры пресечения вовремя.

Сегодняшнее заседание суд решил сделать частично закрытым по ходатайству адвокатов, которіе заявляли, что при рассмотрении продления меры пресечения Насирова разглашаются данные о состоянии его здоровья, а он на это разрешения не дает.

Суд постановил, что СМИ должны будут выйти из зала заседаний, когда защита Насирова озвучит медицинские данные.

В начале марта суд арестовал Насирова с возможностью залога в 100 млн гривен, который внесла его жена и тесть. После этого отстраненный глава ДФС вышел из СИЗО. Позже меру пресечения продлили до 26 июня.

Следствие считает, что Роман Насиров протяжении 2015-2016 годов, действуя в интересах депутата Верховной Рады Александра Онищенко, предоставил руководителям региональных и территориальных органов ДФС незаконное указание принимать безосновательные решения о рассрочке налогового долга трем компаниям. Такими решениями государству нанесен ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен. Защита Насирова и он сам эти обвинения отрицают.