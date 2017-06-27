Историк: Сталин депортировал из Крыма армян, болгар и греков, поскольку готовился к войне с Турцией

Депортация армян, болгар и греков из Крыма в 1944 году была обусловлена тем, что Иосиф Сталин готовил Советский Союз к войне с Турцией. Об этом в эфире Радио Крым.Реалии рассказал крымский историк, журналист Крым.Реалии Сергей Громенко.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F330325447&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

«В 1943 году, на волне первых успехов Советской армии в борьбе с немцами, Сталин решил под шумок окончательно решить вопрос с Черноморскими проливами – Босфором и Дарданеллами. Для этого нужно было победить в войне с Турцией. С целью подготовки к этой войне, самым брутальным способом были зачищены два плацдарма будущих боевых действий, а именно – Кавказ (в конце 1943 – начале 1944 годов) и Крым (в середине 1944 года)», – рассказал историк.

Громенко обратил внимание на тот факт, что советская власть не видела принципиальной угрозы со стороны армян, болгар и греков. Поэтому в Москве не предпринимали специальных мер по изгнанию исторической памяти этих народов из Крыма, добавил историк.

«В период 1944-1948 годов практически тысяча крымских топонимов была переименована. В основном переименованию подверглись именно крымскотатарские топонимы. Под угрозой было даже такое легендарное название как Бахчисарай. Армянские, болгарские и греческие названия практически не трогали», – отметил Громенко.

При этом информация о депортации всех народов Крыма в одинаковой степени скрывалась советской властью, подчеркнул он.

К началу войны в Крыму проживало более 13 тысяч армян. Их депортация предписывалась Постановлением Государственного Комитета обороны № 5984сс от 2 июня 1944 года. Насильственное выселение проводилось 27-28 июня того же года, депортации подвергся 9621 армянин. В результате дополнительных выселений всего было изгнано 9 821 человек. Из 15 тысяч болгар, проживавших в Крыму, выселили 12 628 человек. А греков, которые жили в Крыму до войны в количестве около 20 тысяч, изгнали 16 006 человек.

Депортация крымскотатарского народа является крупнейшим насильственным изгнанием с полуострова и в абсолютных, и в относительных цифрах. Согласно различным официальным оценкам, в местах спецпоселений умерло от 20 до 25% всех крымских татар. По неофициальным данным (самопереписи крымскотатарского национального движения), это число достигло 46%.