Прокуратура Киева оспаривает размер залога для главного редактора «Страна.UA»

Прокуратура Киева сообщает, что в апелляционном суде оспаривает меру пресечения, избранную Шевченковским райсудом столицы Украины для руководителя интернет-издания «Страна.UA» Игоря Гужвы.

«Не соглашаясь с решением суда в отношении размера залога, который является недостаточным для обеспечения надлежащего процессуального поведения подозреваемого, прокуратура столицы подала апелляционную жалобу с требованием увеличить размер залога с 544 тысяч гривен до 3,2 миллиона гривен», – говорится в сообщении прокуратуры.

Жалобу направили в Апелляционный суд Киева.

Игоря Гужву задержали вечером 22 июня после обысков в редакции издания «Страна.ua». В его отношении открыто уголовное производство по статье 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство). По данным правоохранителей, Гужва вместе с сообщником Антоном Филипковским требовали от народного депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько 20 тысяч долларов. Как сообщили в прокуратуре, после получения половины этой суммы Гужву задержали.

Гужва назвал предъявленные ему обвинения в вымогательстве «сфабрикованными».

24 июня Шевченковский районный суд Киева избрал для него меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца с альтернативой залога в сумме 544 тысяч гривен. 27 июня он вышел из СИЗО.