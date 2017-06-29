В Белом доме подтверждают встречу Трампа и Путина на саммите G20

В Белом доме подтверждают возможность встречи президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита «Группы двадцати» (G20), который пройдет на следующей неделе в Гамбурге, сообщает Радiо Свобода.

29 июня советник Белого дома по национальной безопасности Герберт Раймонд МакМастер сообщил журналистам, что конкретной повестки дня этой встречи пока нет.

Накануне в Москве заявили, что рассчитывают на встречу Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита «Группы двадцати» в Гамбурге.

Трамп и Путин уже имели несколько телефонных разговоров между собой, но до сих пор не встречались лично.

Президент Украины Петр Порошенко коротко встретился с Дональдом Трампом в ходе рабочего визита в Вашингтон. Как одно из преимуществ этого визита он отметил, что его встреча с Трампом произошло раньше, чем встреча американского президента с Путиным.

