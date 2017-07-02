В результате ДТП в Татарстане погибли 13 человек

В результате столкновения в российском регионе Татарстан пассажирского автобуса и грузового автомобиля КамАЗ, погибли по меньшей мере 13 человек, еще 15 травмированы. Об этом 2 июля сообщает Радіо Свобода.

Сообщается, что ДТП произошло утром 2 июля недалеко от города Заинск.

Грузовик столкнулся с автобусом. В результате столкновения автобус перевернулся и загорелся. Погибшие и пострадавшие являются пассажирами и экипажем автобуса, всего в нем вместе с водителем находились 28 человек. Водитель грузовика не пострадал.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.