Спикер Госдумы России Володин планирует поехать в отпуск в Крым

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин намерен в свой отпуск съездить в аннексированный Крым и на Волгу. Об этом он сказал 3 августа на форуме «Территория смыслов на Клязьме», сообщают российские СМИ.

«Обязательно Волга, обязательно Саратов и Крым. Крым – это то место, которое не только дает возможность купаться в солнце и в море, но это – наша земля, и она вся вот просто напитана историей», – отметил Володин.

Он добавил, что каждый раз, приезжая в аннексированный Крым, устраивает себе культурную программу и старается ближе познакомиться с историческими и природными достопримечательностями полуострова.

Ранее председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко также заявила, что намерена отдохнуть, в том числе, и в аннексированном Крыму.

В МИД Украины отмечают, что поездки зарубежных политиков в Крым не имеют статуса официальных. Украинское внешнеполитическое ведомство опубликовало в июле 2016 года обращение, в котором предостерегло иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».