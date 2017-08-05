За полгода админграницу с Крымом пересекло около миллиона человек – Госпогранслужба Украины

За первое полугодие 2017 года административную границу пересекло около миллиона человек, что ниже показателя прошлого года за аналогичный период. Об этом 5 августа сообщили в Госпогранслужбе Украины.

«Всего в течение первого полугодия 2017 года через админграницу с ВОТ АР Крым проследовал 1 млн человек (фиксируется уменьшение на 16%) и 176 тысяч транспортных средств (уменьшение на 32%)», – сказано в сообщении.

Накануне, 4 августа, российские пограничники сообщили о намерении проводить в августе-сентябре реконструкцию подконтрольных им пунктов пропуска на админгранице аннексированного Крыма и материковой Украины, из-за чего могут возникнуть очереди автомобилей.

В июле на админгранице с аннексированным Крымом фиксировали очереди. Украинская и российская стороны обвиняли друг друга в их создании.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».