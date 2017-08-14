Задержанного в Симферополе пожилого пикетчика Давлатова допросили в суде

Пожилой крымчанин Ярикул Давлатов, задержанный 14 августа российскими силовиками за одиночный пикет в поддержку арестованного Сервера Караметова, дал показания в подконтрольном Кремлю Железнодорожном районном суде Симферополя. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На заседании крымскотатарский активист сказал, что не согласен с предъявленным ему протоколом.

«Место, где я стоял, указано неверно. Я не стоял на территории Верховного суда (аннексированного Крыма – КР). Я стоял на тротуаре, на тропинке, что ведет к гастроному... Стоял в метрах 150 от суда, никому не мешал», – отметил Давлатов.

Сотрудник полиции, составлявший протокол, в свою очередь настаивает на том, что Давлатов проводил пикет на территории, относящейся к суду – на расстоянии максимум 70 метров от здания, хотя его самого не было на месте событий. Он ссылается на опубликованную в соцсетях видеозапись задержания Давлатова. При этом полицейский признал, что задержанный ничего не выкрикивал и не оказывал сопротивления.

Главное доказательство против активиста на данный момент – это диск с видео из Фейсбука.

Защита задержанного активиста подала ходатайство об исключении видеозаписи из материалов дела из-за сомнений в законности ее получения. Адвокаты также заявили ходатайство об истребовании от кадастровой палаты информации о земле, относящейся к суду.

После просмотра диска суд ушел в совещательную комнату, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Пожилого активиста крымскотатарского движения Ярикула Давлатова задержали 14 августа за одиночный пикет в поддержку арестованного ранее Сервера Карметова. Его доставили в Железнодорожный РУВД Симферополя, где на него составили админпротокол по части первой статьи 20.2 КоАП России – за «несанкционированный митинг». Давлатову грозит штраф или исправительные работы.

В Симферополе возле правительственных зданий 14 августа прошли одиночные пикеты в поддержку арестованного ранее пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова. Российские правоохранители начали задерживать митингующих. Впоследствии большинство из них отпустили.

9 августа подконтрольный Кремлю Железнодорожный суд Симферополя присудил пожилому крымскотатарскому активисту Серверу Караметову 10 суток административного ареста за «сопротивление сотрудникам полиции».​

Раньше суд признал его виновным по ст. 20.2 КоАП России и оштрафовал на 10 тысяч рублей (около 4200 гривен).

В отношении пожилого крымскотатарского активиста Сервера Караметова, задержанного 8 августа в Симферополе за одиночный пикет в поддержку Ахтема Чийгоза, составили два административных протокола. Один – за «нарушение порядка проведения одиночных пикетов», второй – за «сопротивление сотрудникам полиции». Караметову 76 лет и он болен болезнью Паркинсона.

В прокуратуру Автономной Республики Крым поступило обращение от народного депутата Украины, председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова по поводу незаконного лишения свободы гражданина Украины Сервера Караметова и незаконного препятствования проведению мирного митинга в аннексированном Крыму. В связи с этим в ведомстве сообщили, что намерены дать правовую оценку задержанию крымскотатарского активиста.