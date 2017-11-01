Суд в Киеве избрал меру пресечения сыну Авакова в виде личного обязательства

Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде личного обязательства сыну министра внутренних дел Арсена Авакова – Александру, который является подозреваемым в так называемом «деле рюкзаков МВД» в причастности к растрате более 14 млн гривен.

По решению суда, Александр Аваков должен носить электронное средство контроля, воздержаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми в производстве, прибывать по каждыму вызову следователя, прокурора или суда, не отлучаться из населенного пункта, в котором он зарегистрирован и проживает, а также сдать на хранение в ГМС паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд из Украины.

Прокуратура просила суд арестовать его на 60 дней с возможностью внесения залога в 5 млн гривен. Сторона обвинения заявляла, что существуют риски укрытия Александра Авакова от следствия, а также его влияния на свидетелей.

НАБУ 31 октября провело обыски в рамках расследования возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков Министерством внутренних дел для бойцов в зоне АТО, в результате ряда обысков по подозрению в растрате более 14 млн гривен задержали трех человек: бывшего заместителя министра внутренних дел Украины, представителя фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков и еще одно частное лицо.

Впоследствии стало известно, что задержаны сын министра внутренних дел Украины Александр Аваков и бывший заместитель министра внутренних дел Сергей Чеботарь.

По данным НАБУ, в 2015 году задержанные лица были причастны к закупке за счет Министерства внутренних дел рюкзаков по цене, существенно выше среднерыночной. По данным предварительного расследования, товар не был поставлен вовремя и к тому же не отвечал требованиям, установленным МВД, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере более 14 миллионов гривен.

В начале 2016 года журналисты программы «Схемы», совместного проекта Радио Свобода и телеканала «UA: Первый», нашли видеозаписи, похожие на съемки скрытой камеры в кабинете тогдашнего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря, до мая 2015 года он отвечал в министерстве за государственные закупки. На видео зафиксирован диалог о закупке рюкзаков между якобы сыном министра Авакова Александром и лицом, похожим на Сергея Чеботаря, в то время заместителя Арсена Авакова, в котором они договариваются о получении сыном министра бюджетного подряда в обход законной процедуры тендера.