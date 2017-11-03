Подконтрольная Кремлю федеральная служба исполнения наказаний в Крыму сообщила, что в колониях и СИЗО полуострова установили оборудование, контролирующее вход и выход заключенных по отпечаткам пальцев и данных с изображения лица.

«Эти электронные устройства контролируют и управляют доступом на объекты путем идентификации личности по биометрическим параметрам, считывая отпечатки пальцев и данные с изображения лица», – сказано в сообщении пресс-службы управления ФСИН России в Крыму.

В сообщении уточняется, что главная задача нового оборудования – повышение надежности контроля прохода и полное исключение несанкционированного выхода лиц.

Председатель мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер 15 марта сообщала, что в тюрьмах аннексированного Крыма продолжают пытать заключенных.

Фрейзер утверждает, что пытки и жестокое обращение позволяют российской власти полуострова получать необходимые ей признания.

«Резолюция Генеральной ассамблеи ООН № 71205 стала главным документом в работе с Крымом. В ней прописано, что полуостров является временно оккупированной Россией территорией. В этом отчете мы обеспокоены серьезными нарушениями прав человека в Крыму, в частности отношением к задержанным лицам», – отметила Фрейзер.



Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».