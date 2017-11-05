В Севастополе соревновались в чтении стихов пролетарских поэтов

В аннексированном Севастополе 4 ноября артисты соревновались в чтении стихов пролетарских и буржуазных поэтов. Как передает корреспондент Крым.Реалии, во время акции «Ночь искусств» в итальянском дворикезаповедника Херсонес Таврический установили трибуну, за которой читали стихотворения об октябрьских событиях 1917 года в России.

Актеры оделись в костюмы красноармейцев, комиссаров и интеллигенции. После этого они поочередно читали стихи Андрея Белого, Сергея Есенина, адмирала Колчака, Владимира Маяковского, Максимилиана Волошина, Александра Блока и других.

Зрители голосовали за каждое стихотворение специально выданными красными и белыми «мандатами». В конце акции четыре зрителя прочитали стихотворения о царской семье, религии и любви.

В аннексированном Россией Крыму три дня будут отдыхать в связи с «Днем народного единства» (4 ноября), который в этом году совпадает с выходным днем.

В Ялте провели крестный ход и молебен, посвященный празднику соседней России – «Дню народного единства». На молебне не присутствовали, вопреки традиции, представители городского руководства, кроме двух ялтинских депутатов подконтрольного Кремлю городского совета.

В Севастополе на демонстрацию в честь «Дня народного единства» созвалитрудящихся, студентов, детей и членов общественных организаций.

В соседней России с 4 ноября 2005 года отмечают государственный праздник «День народного единства». Инициатива введения данного праздника принадлежала Межрелигиозному совету России. В Крыму эту дату стали отмечать после аннексии полуострова Россией.