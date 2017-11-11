Прокуратура АРК начала уголовное производство по новым обыскам в Крыму

Прокуратура Автономной Республики Крым начала уголовное производство из-за проведенных российскими силовиками 8 ноября обысков в крымскотатарских активистов и общественников в нескольких районах аннексированного Крыма. Об этом накануне сообщила пресс-служба ведомства.

Прокуратура сообщает, что «8 ноября были проведены незаконные обыски с применением насилия сотрудниками незаконно созданных правоохранительных органов в домах жителей временно оккупированного полуострова Крым (Бахчисарай, Старый Крым, село Заречное, поселок Кировское) Сейтумера Сейтумерова, Руслана (Алимдар) Белялова, Эльдара Кантемирова, Экрема Абдульватова и других».

По данным сведениям, прокуратура АРК начала производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Украины (Нарушение неприкосновенности жилища – КР).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

В Бахчисарае, Старом Крыму, Симферополе, поселке Кировском и в селе Заречное Симферопольского района Крыма 8 ноября прошли обыски у крымскотатарских активистов и общественников.

Задержанному 8 ноября активисту Абдураману Меджитову присудили 15 суток ареста в изоляторе временного содержания, другого задержанного активиста Сейтумера Сейтумерова оштрафовали на две тысячи рублей.

Сейтумерова обвинили по статье 20.3 КоАП РФ, то есть в публикации в социальной сети в 2012 году символики запрещенной в России и аннексированном ею Крыму организации «Хизб ут-Тахрир».

Также 8 ноября на админгранице с Крымом задержали жен арестованных фигурантов «дела Хизб ут-Тахрир» из Симферополя и Строгоновки и двух сопровождающих их представительниц крымскотатарской организации «Бизим Балалар». После нескольких часов удержания на границе, российские пограничники отпустили группу женщин.

Публичных комментариев российских силовиков по этому поводу пока нет.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».

После аннексии Россией Крыма на полуострове ФСБ проводит регулярные задержания, обыски и допросы независимых журналистов, крымскотатарских активистов, оппозиционных и проукраинских общественных деятелей и представителей религиозных меньшинств. Правозащитники называют эти действия российских силовиков политически мотивированными.