В США успешно запустили ракету-носитель «Антарес», разработанную при участии украинских специалистов

В США на космодроме Уоллопс провели успешный пуск модернизированной ракеты-носителя (РН) «Антарес», сообщает пресс-служба Государственного космического агентства Украины.

Подготовка PH «Антарес» к пуску, ее испытания и пуск выполнены при участии украинских специалистов, которые в полном объеме обеспечили выполнение вcеx операций в своем ceктopе ответственности, добавляют в агентстве.

PH «Антарес» вывела на орбиту грузовой корабль Cygnus, который должен доставить на Международную космическую станцию 3350 килограммов груза.

По сообщению агентства, ракета-носитель, главным разработчиком которой является корпорация Orbital АТК (США), состоит из двух ступеней и космического грузового корабля Cygnus (третья ступень).

Основную конструкцию первой ступени PH «Антарес» разработало конструкторское бюро «Южное», изготовил Южный машиностроительный завод в кооперации с украинскими предприятиями «Хартрон-АРКОС» (Харьков), «Киевприбор» (Киев), «Хартрон- ЮКОМ» (Запорожье), «ЧЕЗАРА», «РАПИД» (Чернигов).

С космодрома Куру во Французской Гвиане 8 ноября состоялся успешный пуск европейской ракеты-носителя легкого класса Vega. Маршевый двигатель РД-843 4-й степени ракеты-носителя был разработан конструкторским бюро «Южное» и изготовлен госпредприятием «Южный машиностроительный завод».