Мангуп – древняя столица христианского княжества Феодоро, некогда располагавшегося между Крымским ханством и владениями генуэзцев. Сейчас это пять мысов высотой 40-70 метров, на которых находится огромное количество археологических памятников Средневекового Крыма. Одно из самых популярных мест у туристов и исследователей.

Германское племя готов в III веке во время Великого переселения народов появилось в Северном Причерноморье, а потом (ок. 251 года) и в Крыму, где ассимилировало остатки скифов. Почти через сто лет, когда Боспорское царство пришло в упадок, готы стали основной политической силой на полуострове, сделались своеобразным буфером между волнами кочевников и византийскими землями на юге полуострова, став федератами (союзниками) Константинополя. Именно византийцы построили для готов их главные горные крепости. Готия («страна Дори» в средневековых письменных источниках) располагалась между нынешними Севастополем, Бахчисараем и Алуштой. Ее столицей был город Дорос, сегодня известный как Мангуп. Собственно, название Феодоро – это, скорее всего, «Дорос» с греческим определенным артиклем «то».

В 1204 году крестоносцы, которые сначала намеревались плыть в Египет сражаться с мусульманами, захватили христианский Константинополь и устроили там резню. Византийская империя ненадолго прекратила свое существование, а ее владения в Крыму перешли под управление Трапезундской империи, находившейся на южном берегу Черного моря. Но в 1239 году монгольские войска завоевали большую часть полуострова, а население Готии-Феодоро оказалось в подчинении у Золотой Орды, впрочем, сохранив свой традиционный уклад жизни – православие и греко-готское двуязычие.

Параллельно в 1261 году в Крыму обосновались генуэзцы. Вначале им принадлежала только Каффа (нынешняя Феодосия), затем они перехватили у венецианцев Судак, а сто лет спустя владели большей частью крымского побережья на западе, юге и востоке. Тем временем в конце XIV века из-за ордынских междоусобиц Феодоро обрело независимость и превратилось в отдельное княжество. Между Феодоро и генуэзцами прошли две войны за обладание крепостью Чембало (Балаклавой), причем в ходе второй феодоритам помогал Крымский улус Золотой Орды – предшественник Крымского ханства. Но вытеснить итальянцев с полуострова им было не под силу.

В 1453 году Константинополь, столица Византии, был захвачен турками-османами. Одним из последних осколков великой империи стало Феодоро. Впрочем, ненадолго: османы терпеть конкуренцию в Причерноморье не стали и в 1475 году взяли Каффу, а потом – после шестимесячной осады – и героически защищавшийся Мангуп. Последний феодорский князь Александр был казнен в Стамбуле, вместе с ним в плен попал хан Менгли Герай, свергнутый своими братьями с престола Крымского ханства. После этого Мангуп стал столицей Мангупского кадылыка (судебного округа), крепость и пещеры его использовались довольно долго, но дворец, церкви и многие постройки были разрушены.

Сейчас на Мангуп ведет три тропы, одна из которых, – «Женская», проходит по оврагу Табана-дере (Кожевенный овраг), мимо внешней оборонительной стены и старого караимского кладбища. Стена составляла в период расцвета Мангупа огромное сооружение с 18 башнями и прикрывала город со стороны оврагов. Караимы жили в городе до XVIII века, но и потом приходили к источнику, мимо которого идет тропа, чтобы заниматься здесь выделкой кож.

На восточном мысу Тешикли-Бурун (Дырявый мыс) лучше всего из построек Мангупа сохранилась цитадель. На самом верху трехэтажной крепости были жилые помещения правителя Мангупа, а внизу был арсенал, который использовался и как тюрьма. На остатках крепости сейчас можно найти резьбу по камню в традициях малоазийской архитектуры. На Тешикли-Бурун множество пещер, которые служили для сбора воды, выжимания винограда, а также склепы, часовни и кельи.

За воротами крепости можно увидеть остатки двух колоссальных сооружений: базилики в честь Константина и Елены и дворца. Свод базилики держался на шести восьмигранных колоннах, что очень напоминает формы во дворце Бахчисарая и монастыре Сурб-Хач в Старом Крыму. Дворец недалеко от крепости Мангупа был двухэтажным и более всего похож на старые венецианские дворцы с рядами стрельчатых окон.

История княжества Феодоро, столицей которого был Мангуп, забыта совершенно незаслуженно. Готы – германцы из Скандинавии – дошли до Крыма, отказались идти с остготским правителем Теодорихом брать Рим, и основали свое христианское княжество, севернее которого вскоре оказались мусульмане Крымского ханства и южнее – католики-генуэзцы. И тем не менее, Феодоро успешно противостояло своим соседям, даже будучи последним осколком Византийской империи.