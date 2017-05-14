В Авдеевке, граничащей с линией фронта в Донецкой области, в результате артиллерийского обстрела со стороны сепаратистов погибли четыре человека. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Украины. По информации, снаряд попал во двор дома, где находились его владельцы. Три женщины и один мужчина погибли на месте от осколочных ранений, еще одного доставили в больницу в тяжелом состоянии. Обстрел Авдеевки квалифицирован как террористический акт, сообщила прокуратура Донецкой области. (Видео Военного телевидения Украины)