В городах Украины у стен областных и районных государственных администраций, а также в Киеве возле Верховной Рады состоялась акция «Час смерти». Ее участники требовали от депутатов принять необходимые законопроекты в области здравоохранения в Украине. По словам активистов, от различных заболеваний в стране каждый час умирает 67 человек. Спасти тысячи жизней, по мнению активистов, поможет медицинская реформа. В свою очередь, Верховная Рада внесла на повестку дня сессии законопроекты о медицинской реформе. Спикер парламента Андрей Парубий выразил надежду, что эти законопроекты будут приняты уже на этой неделе.