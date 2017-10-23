В редакции российской радиостанции «Эхо Москвы» ранена заместитель главного редактора Татьяна Фельгенгауэр. Неизвестный ворвался в редакцию и напал на журналистку с ножом. Она госпитализирована в Институт скорой помощи имени Склифосовского. По словам врачей, Фельгенгауэр в стабильно тяжелом состоянии, угрозы жизни нет. Как рассказал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, неизвестный мужчина брызнул в лицо охранника из газового баллончика, потом побежал по коридору редакции, напал на журналистку, «полоснув» ее ножом по горлу. В МВД России заявляют, что, по предварительным данным, нападение совершено из-за личной неприязни нападающего к журналистке. Коллеги журналистки удивлены такой трактовкой в ​​МВД. Следственные действия продолжаются. (Видео Радио Свобода / Reuters)