Севастополь: инвестиции по принуждению

Специально для Крым.Реалии

Инвестиции в Крым – дело сложное. Все три года, прошедшие после аннексии, российские власти полуострова рассказывают, что вот-вот они придут, долгожданные инвесторы. И зеленая улица для них, и свободная экономическая зона. А визитам «крупных финансистов и промышленников из-за бугра», которые «буквально на днях» начнут закапывать на «крымском поле чудес» свои кровные зеленые денежки, не удивляются даже далекие от политики и экономики домашние хозяйки. Да что там иностранцы – российские богатеи не горят желанием заработать. В чем же причина?

Крымские власти регулярно рапортуют о количестве резидентов СЭЗ. Число последних постоянно меняется, как и состав. О намерениях развивать что-нибудь на полуострове заявляют крупные и мелкие фирмы, но дальше этих самых намерений, как правило, дело не идет.

В Севастополе ситуация еще хуже: вокруг сплошные военные объекты и земли Министерства обороны, особо развернуться негде. Да и землю еще попробуй получи, пройдя все круги ада.

О намерениях развивать что-нибудь на полуострове заявляют крупные и мелкие фирмы, но дальше этих самых намерений, как правило, дело не идет

Чтобы как-то выйти из ситуации и привлечь капиталовложения, российское правительство Севастополя разработало и приняло на своем заседании проект закона о бесконкурсном выделении земли инвесторам под крупные или социальные проекты. Чтобы получить землю без конкурса, инвестору необходимо в первые два года вложить в проект не менее 100 миллионов рублей или 40 миллионов рублей, если проект высокотехнологичный. Кроме того, нужно создать 100 обычных рабочих мест или 28 на высокотехнологичном производстве. С третьего года после получения участка в аренду инвестор должен ежегодно отчислять не менее 3 млн рублей налогов в бюджет города.

Но депутаты Законодательного собрания города отдавать землю без конкурса желанием не горят. Свои опасения высказывают как общественники, так и предприниматели.

Член местного отделения ОНФ (Общероссийский народный фронт – КР) Григорий Донец сообщил, что является принципиальным противником раздачи земли просто так. «Везде должен быть закон, но закон не нужно подгонять под обстоятельства, закон должен отражать необходимость и достаточность нашего существования в городе. В любом случае, крупный инвестиционный проект с выделением земли должен быть на конкурсной основе – это мое глубокое убеждение», – считает общественник. Он допускает также и то, что законопроект «заточен под застройщиков».

Коммерческий директор холдинга «ТехФлот» Алексей Малько высказал опасение, что недобросовестные инвесторы могут использовать выделенную землю не по назначению, например, сдавать в субаренду, что недопустимо.

Закон не нужно подгонять под обстоятельства. Крупный инвестиционный проект с выделением земли должен быть на конкурсной основе

Купить землю под инвестпроекты также непросто. Три года в городе-герое не проводились земельные аукционы. И вот первая ласточка – земельный аукцион состоялся 3 мая. Три участка общей площадью более 10 квадратных километров проданы фирме «Инвест Резерв» для выращивания винограда.

За участок площадью 3 миллиона 97 тысяч квадратных метров фирма заплатила 137,96 миллиона рублей, за участок площадью 5 миллионов 139 тысяч квадратных метров – 222,39 миллиона рублей, а за участок в 2 миллиона 644 тысячи квадратных метров – 114,43 миллиона рублей.

Все участки располагаются в Нахимовском районе: первый – в районе совхоза имени Полины Осипенко, второй – в районе села Вишневого, третий – в районе СТ «Мираж». В общей сложности за три участка с целевым назначением под сельскохозяйственное использование городской бюджет получит 474 миллиона 797 тысяч рублей.

Местные СМИ сообщают, что учредителем «Инвест Резерва» является бахчисарайская фирма «Инвест Плюс», 99,99% которой владеет общество с ограниченной ответственностью «Ист Инвестментс». Она, в свою очередь, учреждена компанией «Варгас Пропертиз Инк.», зарегистрированной на Виргинских островах.

По данным СПАРК, дочерняя структура «Ист Инвестментс» – ООО «Инвест Плюс» – операционная компания винного хозяйства Alma Valley. А сама фирма «Ист Инвестментс» зарегистрирована по тому же адресу, что ООО «Фориан». Ее, в свою очередь, приобрел глава банка ВТБ Андрей Костин.

Если данные, полученные СМИ, верны и за этими земельными участками действительно маячит фигура главы ВТБ, то мотивы его вполне понятны. Банк все равно находится под санкциями, терять уже нечего.

Мотивы главы ВТБ вполне понятны. Банк все равно находится под санкциями, терять уже нечего

Остальные же потенциальные инвесторы «заходят» в СЭЗ, в основном, по личной просьбе нынешних руководителей Севастополя. Губернатор Меняйло, например, отчитывался о более чем сотне участников свободной экономической зоны, которые испарились, как только президент Путин перебросил вице-адмирала на освоение Сибири. И.о. губернатора Овсянников также заявляет о десятках резидентов СЭЗ, но реальных вложений в экономику города никто не видит. Налоговыми преференциями СЭЗ пользуются только небольшие фирмы, не ведущие внешнеэкономической деятельности и не боящиеся санкций. Уйдет Овсянников, уйдут за ним и липовые резиденты.

Крупным же инвесторам делать в Севастополе нечего – порты закрыты из-за санкций, железнодорожное сообщение отсутствует, банковская деятельность затруднена.

Единственный вариант – инвестиции под принуждением. Что-что, а принуждать в России умеют.

Андрей Покровский, крымчанин (имя и фамилия автора изменены в целях безопасности)

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